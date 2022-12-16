Северная Корея испытала твердотопливный ракетный двигатель, который играет ключевую роль в более быстром развертывании ее ракет большой дальности. Таким образом КНДР достигла ключевой цели ее лидера Ким Чен Ына в области вооружения.

Ракеты обычно работают на жидком или твердом топливе, пишет The Wall Street Journal. При использовании жидкого топлива процесс запуска ракет большой дальности может занять несколько часов, что упрощает обнаружение любого потенциального удара. Но твердое топливо можно хранить внутри ракеты, что позволяет спрятать оружие в более скрытом месте и запускать его с большей неожиданностью.

Лидер КНДР в четверг лично наблюдал за испытанием «твердотопливного двигателя большой тяги», который в местных СМИ назвали частью новой системы стратегических вооружений.

WSJ отмечает, что КНДР в этом году запустила десятки твердотопливных баллистических ракет малой дальности. Но ее межконтинентальные баллистические ракеты, которые якобы продемонстрировали способность достигать материковой части США, работают на жидком топливе.

Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, которую можно запускать как с суши, так и с моря, является одной из основных целей Ким Чен Ына в пятилетней стратегии развития вооружений, которую он объявил в январе 2021 года.