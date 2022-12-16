Классический восточный базар всегда живет своей жизнью, и в его пределах очень редко происходят события из разряда вон выходящие. То ли посетители, будучи видавшими виды, ничему не удивляются, то ли специфика базара оказывает на людей влияние размеренностью уклада. Но всех всегда ставит на уши одно событие, когда приходит новый хозяин. В этом случае люд не торопится с действиями, понимая, что пришельцу придется играть по сложившимся правилам.

Вспомнилась эта специфика в связи с приходом Рубена Варданяна в Карабах. Он успел олицетворить образ нового хозяина старого базара, в котором есть много чего, что подлежит изменению.

Но он по всем показателям – инородный элемент, умудрившийся заложить кривой фундамент на зыбкую почву.

Чтобы обосновать виды на позицию «госминистра», с головой ушел в труды и заботы, стал налаживать контакт с местными заправилами. Дал им кучу обещаний на предмет открытия рабочих мест, перераспределения благ, предотвращения актов хищений общака, что еще со времен сладкой парочки «Кочарян-Саргсян» было в порядке вещей. А еще дал слово разблокировать коммуникации. В этом контексте пообещал сюрприз в виде открытия аэропорта в Ханкенди, хотя никаких предпосылок для этого нет. Ну и Бог с ним.

Как только Баку громогласно отказал ему, скажем так, в агремане, причем сделал это не кто-нибудь, а сам глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, Варданян принялся за реализацию плана «Б». В чем это выразилось?

В том, что он быстро скооперировался с генералом Волковым, чтобы ужесточить действующий порядок. Причем, командующий российским воинским контингентом получил карт-бланш в виде бизнес проектов, за которыми отчетливо просматриваются контуры материальных преференций.

«Союз» Варданян-Арутюнян-Волков как-то быстро сложился, и с уверенностью можно заключить, что нынешний кризис на дороге Лачын-Шуша и есть творение новой сладкой тройки.

Гражданское общество Азербайджана совместно с министерством экологии и природных ресурсов, общественными структурами и правозащитниками, использовав против расхитителей национальных богатств страны и противников азербайджанской экологии тонкий прием мягкой силы, прямо-таки застали врасплох трех этих смельчаков.

И произошло сие в то самое время, когда на уровне народной дипломатии азербайджанцы и армяне Карабаха обозначили контуры совместных действий, приступили к обоюдным обсуждениям хозяйственных и гуманитарных вопросов. Стало быть, диалог стал оформляться.

Но он сильно напугал официальную дипломатию модераторов армяно-азербайджанского урегулирования. И они не нашли ничего лучшего, как вбросить тезис о необходимости отложения статуса армян Карабаха на потом. Казалось бы, с чего возник столь неожиданный пассаж?

А с того, что кто-то решил, что ни в коем случае нельзя позволить гражданским активистам сторон находить точки соприкосновения. Это попытка предотвращения примирения. Зловредную штучку заготовили за пределами региона, надеясь на спасительную силу деструкции. А жаль.

В последние дни в парламенте Армении все более настойчиво стали звучать голоса трезвомыслящих депутатов от правящей партии, которые стали приветствовать первые ростки мира в Карабахе, ратуя за решительные конструктивные шаги в направлении Баку.

Не зря президент Алиев в ходе последней встречи с Владимиром Путиным в Сочи поставил ему на вид, что игра с Вардняном вредит дело, и незачем было проводить позорный проплаченный митинг в Ханкенди с целью реанимации умирающего сепаратизма. Российский глава сказал, мол, ведать не ведает обо всем этом. Хотя …

Варданян уже в ловушке, и помощь в виде блокирования дороги российским контингентом – это медвежья услуга человеку, для которого Карабах виделся в качестве удобной экспериментальной площадки для последующего политического трансфера в Иреван, на место Никола Пашиняна.

Будучи в безвыходном положении, он сейчас накаляет обстановку, стреляя постыдной злоречивостью и пенистым гневом в адрес Азербайджана. «Не верьте азербайджанцам, они разные слухи. … Они не имеют права находиться на этой дороге и принимать решения… Не принимайте за правду заявления о том, что имеется возможность проехать на машинах, это ложь. Они должны покинуть данную дорогу, и только мы будем пользоваться ею», — откровения из серии сон разума, рождающий чудовища. Кажется, Варданян все еще не осознает, в какое дело впутался и как это может для него завершиться.

Видите ли, он встревожен неожиданными действиями азербайджанских активистов, хотя за ними нет ни одного противоправного шага. Его цель — повысить градус эскалации и противопоставить армян Карабаха азербайджанцам, чтобы обнулить актив начавшегося диалога между простыми людьми.

Циничность его натуры и грани политического банкротства воочию обнажаются. Он действует наобум, не понимая сути простых вещей.

Заявил, будто «Азербайджан закрыл подачу газа, а затем открыл». Так это же было делом его рук. Пошел на дешевую авантюру, чтобы поднять вселенский вой и привлечь на свою сторону международные силы. Сам же опозорился.

Бесспорно, в его портфеле был план блицкрига, но произошел фальстарт. Ничего не срослось, и теперь вместе с Арутюняном пожинает горькие плоды безуспешной «находки».

Армяне Карабаха пережили кошмар казарменной жизни в годы пиратства Кочаряна и Саргсяна, и им уже невмоготу. Они более не желают жить под началом нового гауляйтера, который еще до появления на азербайджанской земле совершил череду грубых просчетов.

Во-первых, зря согласился на фальшивый план собственной инкорпорации в провалившийся план; во-вторых, поставив на модель чудовищного абсурда, недооценил силу азербайджанской дипломатии; в-третьих, продемонстрировал незрелость в качестве бизнесмена, устремившись на хищение чужого добра.

Не пора ли сматывать удочки?! А ведь восточный базар всегда и быстро отторгает таких ловкачей.

Тофик Аббасов