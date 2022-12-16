В Грузии депутаты от оппозиционного «Единого Национального движения» покинули пленарное заседание парламента после того, как в зал с выступлением пришел министр юстиции страны Рати Брегадзе, сообщает «Новости-Грузия».

Депутаты встретили министра плакатами с фотографиями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед» и надписью «Не убивайте!». Они также назвали преступлением обнародование видео с участием экс-президента Михаила Саакашвили из его палаты.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция спекулирует темой здоровья Саакашвили.

Сам министр юстиции Рати Брегадзе назвал действия депутатов «убогим и оскорбительным спектаклем».