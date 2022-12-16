Азербайджанские правозащитники обратились к проживающим в зоне временной ответственности российских миротворцев гражданам Азербайджана армянского происхождения. Об этом сообщила руководитель центра «Женщина: мир и безопасность» при Обществе защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой Диляра Эфендиева.

Они заявили о готовности оперативно откликнуться на просьбы наших соотечественников в случае возникновения у них гуманитарных проблем и приложить все усилия для их решения. При этом они гарантируют полную конфиденциальность всем обратившимся.

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