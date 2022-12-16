Азербайджанские правозащитники обратились к проживающим в зоне временной ответственности российских миротворцев гражданам Азербайджана армянского происхождения. Об этом сообщила руководитель центра «Женщина: мир и безопасность» при Обществе защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой Диляра Эфендиева.
Они заявили о готовности оперативно откликнуться на просьбы наших соотечественников в случае возникновения у них гуманитарных проблем и приложить все усилия для их решения. При этом они гарантируют полную конфиденциальность всем обратившимся.
Номер горячий линии: +994702779911.
А кто о Гарабахских азербайджанцах будет беспокоится? Их в разы больше почисленности! Сделайтп хотя бы перепись! А то в совковое время в т.н. НКАО «проживало» армян больше чем в Армении . В таком случае бвдем считать Армению автономной областью Азербайджана!🇦🇿🇦🇿🇦🇿