Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки, в случае если в нее не будут внесены коррективы.

Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия-24».

Замминистра напомнил, что подписанные в Стамбуле договоренности носят пакетный характер. По его словам, первая часть пакета, касающаяся экспорта украинского зерна, выполняется, в то время как результаты реализации второй части сделки — меморандума между Россией и Секретариатом ООН о беспрепятственном доступе российской сельхоз продукции — Москву устроить не могут.

«Поэтому нужны коррективы, как я уже сказал, и нужно продолжение с учетом того опыта, который мы имеем. Если этих корректив не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?» — сказал Вершинин.

Он уточнил, что сегодня можно подвести итоги реализации первого этапа зерновой сделки. «И получается, что большая часть, как мы говорим об этом публично, продовольствия и зерна из Украины идет в развитые страны: во Францию, в Испанию, в Нидерланды, в Германию. Но мы хорошо помним о том, как это все начиналось. Начиналось это все под разговоры о том, что Россия мешает усилиям по преодолению голода во всем мире. Но Россия мешает тому, чтобы голода не было в беднейших странах мира», — сделал акцент дипломат.

«Поэтому корректировки нужны. Корректировки нужны и в том, что касается зерновых потоков, в том числе в рамках этой сделки, и в том, что касается, в конце концов, просто освещения того, что происходит. Надо перестать лицемерить, в конце концов, я обращаюсь сейчас прежде всего к западным представителям», — подытожил замглавы МИД РФ.