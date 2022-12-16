В рамках социологического опроса, проведенного Центром социальных исследований с 5 по 11 декабря 2022 года, было изучено мнение азербайджанского общества о совместном проживании с армянами в Карабахе.

На вопрос «Считаете ли вы возможным совместное проживание с армянами в Карабахе», 55,9% респондентов ответили «ни при каких обстоятельствах», а 37,7% — «да, только на условиях».

Вариант ответа «да, в любом случае» выбрали 4,4% респондентов. Затруднившиеся ответить на этот вопрос респонденты составили 2,0%.

Интересно, что по сравнению с опросом, проведенным в сентябре, в подходе респондентов к вопросу совместного проживания с армянами в Карабахе наблюдается изменение в положительную сторону. Так, в опросе, проведенном в сентябре, совместное проживание с армянами в Карабахе 68,6% респондентов не считали возможным «ни при каких обстоятельствах», 27,0% проявили положительный подход, считая совместное проживание с армянами в Карабахе возможным «да, только на условиях».

Отметим, что в опросе приняли участие 390 респондентов старше 18 лет на добровольной основе. Опросы проводились в форме телефонных интервью и охватили 12 экономических районов.