Центр социальных исследований в ходе опроса общественного мнения, проведенного с 5 по 11 декабря 2022 года, выяснил отношение населения к Ирану и Израилю.

Согласно результатам опроса, в обществе достаточно положительно оценивают выступления президента Ильхама Алиева относительно Ирана, пишет АПА.

Респондентам был задан вопрос «поддерживаете ли вы заявление президента «мы сделаем все, чтобы обеспечить защиту азербайджанцев в Иране, они являются частью нашей нации»?,67,2% опрошенных ответили «да, поддерживаю», 19,0% — «в основном поддерживаю». Лишь 2,1% сказали, что в целом не поддерживают, 6,7% сказали, что абсолютно не поддерживают. 5,1% затруднились ответить на вопрос.

Анализ отношения к протестам в Иране выявил интересные моменты. 21,3 % респондентов высказали предположение, что протесты могут привести к расколу иранского государства, 31,0% — что протесты приведут именно к смене режима.

12,8% опрошенных отметили, что протесты не изменят режим, но могут усилить права и свободы. 14,2% респондентов заявили, что не ожидают серьезных результатов от протестов. 1,8 % опрошенных озвучили другие варианты ответа, а 18,9% заявили, что вообще не знают об этом или затрудняются ответить.

Согласно результатам опроса, открытие Азербайджаном посольства в Израиле было воспринято положительно. На вопрос «как вы относитесь к открытию Азербайджаном посольства в Израиле?» 61,0 процента опрошенных ответили «Израиль — надежный партнер, и я считаю важным учреждение посольства».

11,3 % высказали мнение, что учитывая соседство с Ираном, в этом вопросе нужно быть осторожным. 4,1% заявили, что вовсе не поддерживают открытие посольства в Израиле. 14,6 % опрошенных выразили нейтральную позицию по этому вопросу, сказав «мне все равно». 9,0% респондентов затруднились выразить свою позицию по этому поводу.