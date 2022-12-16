81,8% населения Азербайджана отрицательно относятся к российским миротворцам, следует из опроса, проведенного Центром социальных исследований с 5 по 11 декабря.

В опросе приняли участие 390 респондентов старше 18 лет на добровольной основе. Опросы проводились в форме телефонных интервью и охватили 12 экономических районов. Рамки отбора были определены в соответствии с международной методологией и пропорционально численности населения.

При этом положительно их работу отметили 6,9% участников опроса, а 11,3% — затруднились ответить на этот вопрос.

49,0% опрошенных считают, что миротворцы покинут Карабах, когда истечет пятилетний срок. При этом 37,2% респондентов относительно продолжительности их пребывания в Карабахе ответили неопределенно. 13,8% респондентов вовсе затруднились ответить на этом вопрос.