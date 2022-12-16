20 граждан Азербайджана реадмиссированы из Германии.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

В рамках соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения», 15 декабря 20 граждан Азербайджанской Республики были высланы из Федеративной Республики Германия. Процесс возвращения осуществлялся в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией коронавируса.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по реинтеграции возвращенных граждан Азербайджана и разрешению возможных трудностей, с которыми они могут столкнуться.