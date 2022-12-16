На сегодняшнем заседании Мили Меджлиса в последнем, третьем чтении принят новый закон «О политических партиях».
Закон состоит из 6 глав и 30 пунктов.
Согласно проекту, для регистрации политической партии в ее рядах должны состоять 5000 членов.
На сегодняшнем заседании Мили Меджлиса в последнем, третьем чтении принят новый закон «О политических партиях».
Закон состоит из 6 глав и 30 пунктов.
Согласно проекту, для регистрации политической партии в ее рядах должны состоять 5000 членов.
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