На сегодняшнем заседании Мили Меджлиса в последнем, третьем чтении принят новый закон «О политических партиях».

Закон состоит из 6 глав и 30 пунктов.

Согласно проекту, для регистрации политической партии в ее рядах должны состоять 5000 членов.