Президент Молдовы Майя Санду считает, что дети, которые поют о победе над фашизмом, — это «угроза национальной безопасности». Об этом она заявила в эфире телеканала TVR Moldova.

Говоря о концертах, на которых дети исполняли советские песни в форме советских солдат, Санду отметила, что ими должна заняться Cлужба информации и безопасности.

«Я не знаю подробностей, думаю, они состоялись под эгидой местных властей. По этому вопросу должна провести работу Служба информации и безопасности, которая выяснит: несут ли они угрозу национальной безопасности», — сказала Санду.

Она добавила, что считает, что песни о победе над фашизмом «продвигают войну в прямой или косвенной форме».