Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана и Генеральная прокуратура Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве ведомств. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе таджикского агентства.

Документ подписан «в целях реализации, поддержания и укрепления сотрудничества в сфере противодействия, предупреждения и борьбы с коррупцией», сообщили в пресс-службе.

На встрече руководителя таджикского антикоррупционного агентства Сулаймона Султанзоды и Генерального прокурора Азербайджана Камрана Алиева стороны «выразили уверенность, что установление взаимовыгодного сотрудничества между соответствующими органами в будущем еще больше укрепит дружественные отношения двух стран и положительно скажется на укреплении противодействия коррупции», отметили в ведомстве.