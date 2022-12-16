Реальные потери российских войск превышают 100 тыс. убитых. Такую оценку советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил в комментарии в телеэфире «24 канала».

Подоляк объяснил, почему потери российских военных на самом деле больше, чем приводит ежедневно Генштаб ВСУ. Согласно его утверждению, эти данные включают в себя только погибших, официально имеющих отношение к российской армии – контрактников, мобилизованных и т.д. Данные по потерям, к примеру, ЧВК «Вагнер» или Росгвардии сюда не входят

По его словам, в целом реальное количество погибших россиян может колебаться от 100 до 120 тысяч человек.

«И это не учитывая санитарные потери, которые достаточно большие. Именно поэтому мобилизация в России все еще продолжается. Они говорят о том, что мобилизации нет, но она проходит сегодня на уровне с призывом. Россияне собирают людей и отправляют на фронт, потому что 90-92% артиллерийских потерь – это люди, которые не доходят до стрелковых боев. Поэтому в России эти потери пытаются компенсировать с помощью программ бесконечной мобилизации», – объясняет Подоляк.