Если украинские военные совершат успешное контрнаступление на Мелитополь – это откроет путь к освобождению всего юга Украины, включая Крым. Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военный аналитик Игаль Левин.

«Украина уже фактически простреливает «ворота» в Крым, где полуостров соединяется с материковой Украиной. Если вы освобождаете Мелитополь, то рассекается группировка врага. Там даже особо городов нет, где можно будет всю эту группировку держать, ее невозможно будет снабжать. И у россиян будет выбор – или оставаться там умирать, или очередной жест «доброй воли», – объясняет аналитик.

По его словам, Мелитополь – это ключик к освобождению Крыма. Наиболее эффективный способ освобождению полуострова – превратить его в остров, считает Левин.

«Освобождается Мелитополь, берется под контроль сухопутная дорога в Крым и уничтожается мост. Снабжать они Крым смогут или по воздуху, но это все сбивается силами ППО, или по воде, но флот дронов-камикадзе растет, плюс ракеты «Нептун» и «Гарпун». И дальше ставится ультиматум России – отдавайте захваченное», – сказал аналитик.