15 декабря послы Евросоюза согласовали очередной пакет антироссийских санкций после дискуссий, которые продолжались несколько дней. Об этом сообщает журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Белый дым: девятый пакет санкций ЕС против России согласован! письменная процедура до полудня завтра», — написал он.

При этом он добавил, что исключения об экспорте продуктов питания из России все еще остаются в санкционном пакете, но они «уточнены таким образом, что каждое государство-член может учитывать интересы своей национальной безопасности».