Украинский наставник Андрей Шевченко может получить новое место работы. Украинского специалиста рассматривают в качестве замены наставнику сборной Польши Чеславу Михневичу.

Об этом сообщает журналист Canal+ Sport Томаш Цвякаля, по данным которого Федерация футбола Польши снова рассматривает кандидатуру легендарного нападающего.

Журналист сообщает, что руководство польского футбола уже контактировали с окружением Шевченко по работе со сборной.

Отметим, что сейчас национальной командой руководит Чеслав Михневич. Под его руководством Польша вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где уступила Франции (1:3).

Цвякаля предполагает, что Федерация будет искать кандидатов на замену Михневичу, а если замену найти не удастся, специалист продолжит работу.