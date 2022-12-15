Американские власти готовы вводить вторичные санкции против турецких компаний, которые не будут соблюдать введённые Вашингтоном антироссийские ограничения. Об этом журналистам сообщил координатор санкционной политики при Госдепартаменте США Джеймс О’Брайен.

«Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даём понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении РФ], мы будем это делать. И мы будем вводить [вторичные] санкции [против нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо», — сказал он в ходе брифинга.

Представитель Госдепа отметил, что подобные шаги Вашингтона негативно отражаются на отношениях с Анкарой, и в Штатах это прекрасно понимают.