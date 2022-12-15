Россия может начать новую волну наступления в рамках войны против Украины уже в феврале. Такие сроки связаны с подготовкой мобилизованных солдат.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью The Guardian.

Он напомнил, что в рамках так называемой «частичной мобилизации» России удалось призвать около 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч Москва уже использует для усиления своих подразделений, а еще 150 тысяч — тщательно готовит к будущим наступлениям.

«Вторая часть мобилизованных, примерно 150 000 человек, приступила к учебным курсам в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план», — рассказал министр.

По словам Резникова, Россия, вероятно, продолжит мобилизацию своих граждан и дальше, поскольку основной тактикой россиян является «мясорубка», когда они бросают в бой как можно больше людей в надежде, что они сокрушат меньшую украинскую армию.

«Кремль пытается найти новые решения, как добиться победы», — добавил он.