Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова Борреля, что тот «обеспокоен нежеланием Турции присоединиться к санкциям против России».

«Не воспринимаю Борреля как собеседника. Его уровнем общения может быть наш министр иностранных дел Мевлют-бей [ Чавушоглу]. Некрасивое заявление. Боррель не может определять и оформлять наши отношения с Россией. У него нет ни квалификации, ни способности принимать такие решения. Кто он такой, чтобы оценивать наши отношения с Россией в рамках санкций? Как вы можете оценивать наши отношения с Россией в рамках санкций? Я имею в виду, откуда поступает 44% получаемого Европой зерна? По Черному морю. Кто является посредником в этом деле? Турция. Сказал ли он спасибо за это? Нет. Все европейские лидеры благодарят нас, а вы встаете и делаете такое заявление!», — сказал Эрдоган.