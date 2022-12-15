Протестующие на дороге Шуша-Ханкенди азербайджанские экоактивисты не перекрывали дорогу.

Об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Глава МИД отметил, что сегодня проинформировал глав аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе о сложившейся ситуации.

По его словам, транспортные средства гражданского назначения могут свободного передвигаться по дороге в обоих направлениях, поэтому не может быть речи о гуманитарной проблеме.

«Заявление Пашиняна о якобы возникшей там гуманитарной катастрофе не соответствует действительности. Кроме того азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова обеспечить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях, в случае необходимости», отметил Байрамов.