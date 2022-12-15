Глава Кремля Владимир Путина и его окружение могут попытаться уберечь свою жалкую жизнь только в том случае, если как можно быстрее признают поражение в войне и заберут своих оккупантов с территории Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Еconomist.

«Чем быстрее закончится война — и если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, уже нет сомнений в том, что Путин проиграет, а украинские солдаты смогут выйти на границы 1991 года. В то же время, если этого не произойдет, Россия со временем снова прибегнет к военному конфликту.

Зеленский также отметил, что «надо смотреть на реальную картину, когда весь мир в первую очередь показывает не просто поддержку, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию нужно платить — выйти на границы и тогда платить».

Также президент добавил, что только Путин может прекратить войну и начать дипломатический способ разрешения конфликта.

«Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать», — отметил Зеленский.