14 декабря трое гражданских лиц, получивших ранения при взрыве мины, произошедшем в Кяльбаджаре, были госпитализированы в больницу имени Аббаса Саххата при объединенной больнице города Гянджи. Об этом говорится в сообщении TƏBIB.

Раненым, поступившим в больницу 15 декабря около 05:10, были оказаны необходимые медицинские услуги: «В настоящее время лечение одного из них продолжается в Гянджинской международной больнице. Состояние стабильное, завтра предстоит операция. Лечение двух пострадавших продолжается в больнице имени Аббаса Саххата. Их состояние тоже стабильно».