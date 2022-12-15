В течение декабря планируется провести встречу с главой МИД Армении. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Министр отметил, что достигнута договоренность по встрече глав МИД.
В течение декабря планируется провести встречу с главой МИД Армении. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Министр отметил, что достигнута договоренность по встрече глав МИД.
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