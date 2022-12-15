14 декабря вечером в селе Чираг Кельбаджарского района на минах подорвались две группы людей, один из них погиб. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, Минобороны и МВД. Согласно предварительным данным, четыре сотрудника строительной компании подорвались на противопехотной мине. Четверо военнослужащих, выехавших им на помощь, также подорвались. Трое из них получили ранения различной степени тяжести, а один военнослужащий — Гумбатов Зохраб — погиб. По факту проводится расследование.

Напомним, что с 10 ноября 2020 по 14 декабря 2022 года на освобождённых от оккупации территориях на минах подорвались уже 272 человека (46 погибли, 226 получили ранения). И конечно у многих возникает вопрос: до каких пор это будет продолжаться?

Как нельзя уместнее прозвучал на этом фоне твит главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Отказ Армении предоставить исчерпывающие и точные карты сотен тысяч мин, установленных в Азербайджане, а также ее текущие действия по минированию территории Азербайджана должны быть должным образом осуждены и предотвращены», — написал он в соцсети.

Действительно, Баку уже не раз заявлял, что все минные карты, переданные Арменией Азербайджану после войны, верны лишь на 25%. Что еще может предпринять Баку, чтобы заставить Ереван поделиться всей информацией о минах на землях Азербайджана? Могут ли тут помочь обращения к международным организациям или к близким партнерам Армении?

На эти вопросы Minval.az ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков для начала отметил, что Кельбаджарский район находился в глубоком тылу армянских окупационных войск и нельзя сказать, что мины здесь были установлены в годы Первой Карабахской войны, и карт нет.

«Это было сделано армянами по подлому, когда они попросили у Азербайджана дополнительно 10 дней для эвакуации, а сами поджигали дома и школы, вырубали лес и минировали все, что не успели поджечь и разграбить. Франция, Евросоюз, США, Россия ограничиваются оказанием некоторой помощи — поставками оборудования для разминирования, но ни слова осуждения в адрес армян высказывать не хотят. Но по любому надуманному армянами поводу или же самими армянами спровоцированному кризису торопятся с осуждением Азербайджана и поддержкой Армении. Таковы современные реалии, в которых право и мораль в зависимости от симпатий и антипатий прогибаются в нужную сторону. Рассчитывать на их поддержку не стоит, а нужно еще жестче отстаивать наши национальные интересы, что мы и делаем — как власть, так и гражданское общество. Наглядное подтверждение тому — стояние и митинг на дороге от Ханкенди к Шуше», — заключил Мусабеков.

В свою очередь профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Южная Корея), политолог Ровшан Ибрагимов признался, что на него очень плохо действуют сообщения об очередных жертвах, которые подорвались на минах.

«Это очень мерзко, низко и бессовестно. Я еще могу понять, когда во время войны где-то на линии боевых действий закладывают мины, но когда это делают без разбору, это заранее нацелено на то, что потенциальными жертвами будут мирные граждане. Я называю этот тип варварства словом «армянизм», потому что это явление тоже должно иметь собственный термин. Уровень этого варварства не сравним даже со Средними веками. Особенно если учесть, что они расставляли эти мины без нанесения ориентиров на карты. К тому же, специально для этого непосредственно в Армении было начато производство. То есть оборонная промышленность в Армении находится не на высоком уровне, но производство мин они обеспечить постарались. И теперь там обнаруживают мины, изготовленные в 2021 году. Это лишний раз показывает, с насколько бессовестным и гадким врагом мы имеем дело. Поэтому я боюсь, что похожие печальные случаи подрывов будут продолжаться», — сказал профессор.

Всем тем, кто сейчас живет и работает на освобожденных территориях, он посоветовал быть максимально осторожными. Особенно близ тех мест, где еще проводятся мероприятия по очистке от мин.

«Вне всякого сомнения, Азербайджан должен напрямую, на всех международных платформах регулярно оповещать иностранных партнеров о положении дел с этой проблемой. Думаю, рано или поздно Азербайджан подаст иск по этой теме в международный суд», — заключил Ибрагимов.

Самир Ибрагимов