Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist назвал командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина «типичным командиром времен Петра I».

«При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает», — заявил он.

По словам главнокомандующего, в украинской армии все иначе: иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50-60 лет. А «держать порядок кулаками и бицепсами» в Вооруженных Силах Украины, как сказал Залужный, не принято.

«Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным – это значит оставаться человеком в любой ситуации – это самое главное. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», — заявил он.

Залужный заявил, что доверяет своим генералам, а также слушает тех, кто на местах. «Потому что инициатива там».