Депутаты признали голод в Украине с 1932 по 1933 год, известный как Голодомор, спровоцированным советским режимом геноцидом украинского народа. По разным оценкам Голодомор унес жизни от 2,2 до 3,9 миллиона жителей УССР.

«Возвышение тоталитарного советского режима и культа личности советского диктатора Иосифа Сталина превратили Россию в государство, способствующее терроризму», – говорится в резолюции Европарламента.

Депутаты осудили «преступления России, в очередной раз совершенные против украинского народа, такие как целенаправленное разрушение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой».

За резолюцию проголосовали 507 человек, еще 17 воздержались, а 12 депутатов не стали поддерживать документ.

Недавно Голодомор признали геноцидом в немецком Бундестаге, а также парламенты Ирландии, Молдовы, Румынии и Чехии.

Всего с 1993 года это сделало 21 государство.