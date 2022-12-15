В 2021 году количество абортов в стране увеличилось с 34719 до 46877 по сравнению с 2020 годом.

Об этом говорится в информации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2021 год, которая была обсуждена сегодня на заседании комитета Милли меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Было отмечено, что чаще делали аборты женщинсы в возврасте 30-34 лет. В возрастной группе 15-19 лет количество абортов увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Имеющиеся статистические данные не позволяют установить причины искусственного прерывания беременности. Есть необходимость в проведении исследований в этом направлении, говорится в информации.