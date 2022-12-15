Президент Турции Реджеп Тайып Эрдоган отметил, что тема экспорта газа из Туркменистана через Каспийское море обсуждается сегодня между Баку и Ашхабадом, и в числе прочих рассматривается вопрос финансовой нагрузки.

«Думаю, что Азербайджану и Туркменистану необходимо достичь соглашения по распределению этой нагрузки. Если Турция станет частью этого процесса, то и Анкара возьмет на себя часть затрат. Если же в дело вовлекут ЕС, то представители Брюсселя также должны будут участвовать в финансовом вопросе», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что на трехстороннем саммите в туркменской Авазе было принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана для детального обсуждения путей сотрудничества.

«Я дал поручение министру энергетики Турции в течении месяца достичь результата по итогам обсуждения с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. По итогам этих решений, мы вновь обсудим эту тему. В начале 2023 года президент Туркменистана планирует совершить официальный визит в Турцию. Надеюсь, что именно тогда мы поставим точку в этом вопросе», — отметил Эрдоган.

Президент Эрдоган сообщил, что поднимет тему энергетики и в переговорах с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. «Скорые шаги позволят облегчить процесс. После этого начнем обсуждать вопрос, связанный с ЕС», — продолжил президент.

Турецкий лидер привлек внимание к загруженности Трансанатолийского газопровода (TANAP). «TANAP загружен — 32 млрд кубометров. Схожая ситуация с Трансадриатическим труброповодом (TAP) — прокачивается шесть млрд кубометров. Поэтому коллеги обсудят необходимость строительства нового газопровода и уже по итогам диалога предпримут новые шаги. Мы обсудили вопрос на уровне президентов в Авазе. Теперь, черед за обсуждениями технической базы, финансовых рамок, что позволит в будущем предпринимать новые шаги».