Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает всерьез слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о позиции Турции по санкциям против России, по словам турецкого лидера, Боррель не может определять и регулировать отношения Анкары и Москвы.

«Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником Мевлют бея (глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу — ред.). Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррелль не может определять и регулировать наши отношения с Россией. Он не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Туркменистана, передает РИА Новости.

Эрдоган также обвинил Борреля в неблагодарности за инициативы Турции по реализации «зерновой сделки».

«Как вы можете оценивать наши отношения с Россией в рамках санкций? Я имею в виду, откуда поступает 44% получаемого Европой зерна? По Черному морю. Кто является посредником в этом деле? Турция. Сказал ли он спасибо за это? Нет. Все европейские лидеры благодарят нас, а вы встаете и делаете такое заявление», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Боррель заявил, что считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.