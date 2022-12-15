В Тбилиси состоялась встреча между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства между двумя странами во всех сферах.

Подчеркнута значимость 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией, которое пройдет в городе Тбилиси.

Выражена уверенность в том, что официальный визит А.Асадова и очередное заседание Совместной межправительственной комиссии внесут вклад в дальнейшее расширение азербайджано-грузинских отношений.

На встрече обсуждались перспективы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.