Васиф Талыбов, покинувший автономную республику два дня назад, отправлен в «долгосрочный отпуск».

Сообщается, что в данный момент идет подготовка к отстранению Васифа Талыбова от фактического управления Нахчываном, сообщают местные СМИ.

В ближайшее время ожидается назначение специального представителя президента по Нахчыванской АР. Тем самым, В. Талыбов фактически будет отстранен от руководства автономной республикой.

Отмечается, что Талыбов ни разу не уходил в служебный отпуск за 27 лет пребывания на посту Председателя Верховного Меджлиса.