Васиф Талыбов, покинувший автономную республику два дня назад, отправлен в «долгосрочный отпуск».
Сообщается, что в данный момент идет подготовка к отстранению Васифа Талыбова от фактического управления Нахчываном, сообщают местные СМИ.
В ближайшее время ожидается назначение специального представителя президента по Нахчыванской АР. Тем самым, В. Талыбов фактически будет отстранен от руководства автономной республикой.
Отмечается, что Талыбов ни разу не уходил в служебный отпуск за 27 лет пребывания на посту Председателя Верховного Меджлиса.
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