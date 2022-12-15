В Европарламенте продолжается громкий коррупционный скандал. Напомним: вице-спикер Ева Кайли, известная армянская лоббистка, арестована бельгийской полицией по обвинению в коррупции. Также задержаны ее партнер, работающий в Европарламенте, еще один итальянский политик, представитель профсоюзного объединения и сотрудник неназванной неправительственной организации. Полиция в ходе обыска изъяла компьютеры, мобильные телефоны и… 600 тысяч евро.

Вот об этих 600 тысячах евро следует сказать особо. В доме вице-спикера Европарламента нашли сумки с наличными. По делу допрошен отец Евы — он, как утверждают, пытался сбежать с чемоданом денег, получив от своих сообщников предупреждение о полицейском рейде. Не то чтобы в Европе с коррупцией не приходится иметь дело. Но обычно в ходу более тонкие и «умные» схемы: синекура в коммерческой компании после отставки, как у Шрёдера, взносы в предвыборную кассу, как у французских политиков…А здесь все очень «олдскульно», а точнее, бесстыдно и вульгарно.

Уже известно, кто и за что столь щедро «позолотил ручку» госпоже Кайли. Она была одним из представителей Европарламента по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, где было предостаточно поводов для беспокойства. Накануне чемпионата мира по футболу, который принимает Катар, эта критика достигла пика. Европарламент требовал реальных реформ и улучшения ситуации. Как теперь сквозь зубы давит DW, как раз накануне чемпионата Кайли встретилась с министром труда Катара Али бин Самих Аль-Марри, а 22 ноября, выступая в Европарламенте, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее «вдохновляющей арабский мир». А теперь выясняется, что эта оценка была подкреплена несколькими сотнями тысяч евро наличными.

В этой истории, согласно избитому выражению, прекрасно все: и вице-спикер парламента вместе с активистом НПО, пойманная на банальной взятке, и реальное качество европейского мониторинга реформ и прав человека, где, как оказалось, все решается с помощью наличных…

Но в Азербайджане по понятным причинам в фокусе внимания другое. Ева Кайли активно, а точнее сказать, бесстыдно лоббировала в Европарламенте интересы Армении. В разгар 44-дневной войны сия мадам требовала от Евросоюза не выдавать шенгенские визы гражданам Азербайджана — обладателям дипломатических паспортов. В ноябре 2021 года оказалась в числе 33 депутатов Европарламента, которые обвиняли Азербайджан в «агрессии» и истерично требовали «вывести войска Азербайджана с территории Армении». Речь шла, напомним, о столкновениях на неделимитированной границе, утверждать в такой ситуации, где закончилась территория Азербайджана и началась — территория Армении, было невозможно в принципе, да еще к тому же первый опыт делимитации границы, когда Азербайджану пришлось передавать больше десяти крестьянских домов только в одном селе, участок стратегической автотрассы и т.д., показывает, в чью пользу здесь не делимитирована граница и чьи солдаты стоят не на своей территории.

И вот теперь именно эта персона арестована по обвинению в коррупции.

Интересно, конечно, как глубоко спрячут свою активность прежние любители визжать о мифической «икорной дипломатии». Но куда интереснее другое. Особенно рьяные активисты армянского лобби слишком уж часто оказываются замешаны в громких коррупционных аферах. Как раз в эти дни в США идёт расследование ФБР против известного армянского лоббиста, сенатора Роберта Менендеса. Где тоже «ничего личного (то есть политического) — просто бизнес». Правда, незаконный.

А если углубиться в архивы, то можно «выкопать», к примеру, любопытные подробности скандала крупнейшей коррупционной аферы в ООН — сделки «Нефть в обмен на продовольствие». Предполагалось, что находившийся под санкциями Ирак продаёт под контролем ООН строго определенное количество своей нефти, а на вырученные деньги опять-таки под контролем ООН закупает продовольствие и медикаменты. Но руководить сделкой взялся этнический армянин с греческого Кипра Бенон Севан, который тут же превратил ее в инструмент пополнения «чёрной кассы» Саддама Хусейна. Нефть продавали по заниженной цене через «своих» нефтетрейдеров. Гуманитарные товары приобретали с наценкой. А вот квоты на продажу нефти получали те политики, которым срочно требовалось «позолотить ручку». В числе получателей квот оказалось тогда правительство Армении и ведущие армянские лоббисты Франции, в том числе бывший министр внутренних дел и один из ближайших соратников Жака Ширака — Шарль Паскуа.

А если начистоту, то система «армянского лобби» изначально строилась не столько на стремлении собрать голоса этнических армян, сколько на банальном подкупе. Причем со стороны не «денежных мешков» диаспоры, а Кремля. Достаточно вспомнить, что армянское лобби «вдруг» набирает силу, когда СССР уже сделал выводы из «карибского кризиса», в результате которого США все же убрали ракеты «Юпитер» из Турции, почувствовал вкус «нефтедолларов» благодаря нефти Западной Сибири, и вспомнил о своих геополитических мечтах на турецком направлении. То, что именно в 1965 году в Армении появился памятник «жертвам геноцида 1915 года», а эти события, именовавшиеся «резней», вдруг перекрестили в «геноцид», не похоже на случайность. Как и то, что они тут же получили подтекст в виде территориальных претензий. Но сначалаТурцию требовалось лишить поддержки союзников по НАТО, и для этого Кремль начал закачивать деньги в «армянское лобби» в странах Запада по отработанной схеме, той самой, которой потом воспользовался Бенон Севан: «нужные люди» получали право купить определённые квоты западносибирской нефти по ценам «для своих», перепродать уже по мировым, часть разницы положить в карман, а часть потратить на «благотворительность». То есть спонсирование не только местных компартий, но и «армянского лобби».

И стоит ли так уж удивляться, что взятки армянские лоббисты брали не только у армян?

Нурани, обозреватель