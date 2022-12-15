Ситуация на дороге, соединяющей Армению и азербайджанскую территорию, на которой временно размещены российские миротворческие силы, с самого начала была неверно представлена как полная блокада со стороны азербайджанских активистов. А азербайджанская сторона запоздала с разъяснениями как минимум на день. Об этом сказал глава партии REAL Ильгар Мамедов, комментируя для Minval.az ситуацию, сложившуюся на Лачинской дороге.

По его словам, активисты вовсе не блокируют путь для гражданского населения или для гуманитарных грузов. Они обеспокоены вывозом руды с месторождений металлов в Карабахе. Мало того, что этот вывоз незаконен, сама добыча, как заявляют уполномоченные государственные органы Азербайджана, налажена с нарушениями природоохранных норм.

«На прошлой неделе их попытка провести законный мониторинг на месторождениях была сорвана группой лиц в гражданском, несмотря на то, что с миротворческими силами была предварительно достигнута договорённость о проверке. Это вызвало недовольство как у госорганов, так и у активистов охраны окружающей среды, в результате чего последние организовали акцию протеста на дороге, по которой указанная руда вывозилась. А миротворцы ответили перекрытием дороги», — отметил И. Мамедов.

Он добавил, что протестующие общественники, и представители государства уже неоднократно заявили, что кроме грузовиков с рудой, все остальные гражданские перевозки могут проезжать без ограничений в любом направлении.

«Я думаю, что возникшая противоречивая ситуация — не единственная, которую придётся решать в ближайшее время. Дело в том, что Трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, на основе которого российские миротворцы временно размещены в Карабахе, предназначалось главным образом для военного разграничения, и создания, таким образом, возможностей для мирной жизни в будущем. Но, например, тему свободного передвижения азербайджанских граждан по своей земле она не затрагивает. Поэтому эту тему регулирует Конституция Азербайджанской Республики. Равно как и другие темы, не предусмотренные в Трёхстороннем Заявлении», — сказал лидер REAL.

По мнению политика, в ближайшем будущем сторонам придётся решать и другие правовые вопросы соответствия Трёхстороннего заявления и нашей Конституции.

Яна Мадатова