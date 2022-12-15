В Белом доме пока не могут подтвердить планы США по включению систем ПВО Patriot в следующий пакет военной помощи Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить сообщения прессы о поставках Patriot в Украину. Мы всегда прозрачны в отношении пакетов с оружием, которые мы отправили и отправим в Киев», — заявил Кирби, отвечая на вопрос о включении систем ПВО в новый пакет военной помощи.

Он также отметил, что США готовят еще один пакет помощи Украине, в котором предпочтение отдано системам ПВО. Но больших деталей Кирби не раскрыл.