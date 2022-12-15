Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составило 1812 единиц, сообщили изданию «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократилось на 10,7%.

В январе было произведено 102 автомобиля, феврале — 3, марте — 334, апреле — 271, мае — 229, июне — 118, июле — 153, в августе — 179, в сентябре — 121, в октябре — 124, в ноябре — 178.

На складах производителей на 1 декабря 2022 года имеется 180 единиц легковых автомобилей.