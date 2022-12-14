Надо открывать Зангезурский коридор, Никол Воваевич! И не хочется — а надо!
Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Надо открывать Зангезурский коридор, Никол Воваевич! И не хочется — а надо!
Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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