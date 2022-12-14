Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял участие в церемонии закладки памятника, который будет воздвигнут в память об азербайджанских воинах, павших в боях за свободу турецких земель в 1915 году в Чанаккале. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Турции.

Этот памятник, который станет одним из символов азербайджано-турецкого братства, увековечит память азербайджанских шехидов.