Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял участие в церемонии закладки памятника, который будет воздвигнут в память об азербайджанских воинах, павших в боях за свободу турецких земель в 1915 году в Чанаккале. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Турции.
Этот памятник, который станет одним из символов азербайджано-турецкого братства, увековечит память азербайджанских шехидов.
Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin simgelerinden olacak bu anıt Azerbaycanlı şehitlerin hatırasını bu kutsal topraklarda ebedileşdirecektir. pic.twitter.com/vvOMdnmPSo
— AzEmbassyTürkiye (@AzEmbassyTurkey) December 14, 2022
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