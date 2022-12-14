США видят для себя уникальную возможность способствовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса.

«В контексте Южного Кавказа мы считаем, что существует уникальная возможность способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном», — приводит «Репорт» ее слова.

Помощник госсекретаря также указала на роль России в мирном урегулировании, сообщив, что президент РФ Владимир Путин в октябре провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном.