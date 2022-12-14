”Мы будем усерднее работать вместе, чтобы повысить важность Среднего коридора». Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что сегодняшняя встреча в Туркменистане имеет историческое значение: “На сегодняшней встрече мы приняли решение о создании рабочей группы для проработки деталей вопроса поставки туркменского газа в Турцию через Азербайджан”.

Чавушоглу заявил, что Турция, Азербайджан и Туркменистан имеют общий язык, религию, историю и культуру: “Между нашими странами существуют прочные связи”.