«Армения может быть прозападной и провосточной, мы не можем вмешиваться в это. Однако в вопросе нормализации отношений Азербайджан и Турция искренни, Армении тоже необходимо поступать искренно».

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов после саммита Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Он заявил, что время подписания мирного договора настало: «Необходимости в напряженности и провокациях нет. Турция назначила своего спецпредставителя. В координации с Азербайджаном мы сделали жест, разрешив открыть воздушное пространство, воздушные карго-перевозки. Мы должны предпринимать эффективные шаги для мира и стабильности».