Значимость Содружества Независимых Государств (СНГ) в текущих реалиях будет только возрастать. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной межпартийной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета», организованной партией «Единая Россия».

«Заинтересованы в упрочнении многопланового сотрудничества в рамках СНГ. По количеству участников, по разнообразию форм и направлений взаимодействия аналогов Содружество как региональное интеграционное объединение, в котором направление сотрудничества охватывает практически все сферы, в настоящее время не имеет. В текущих реалиях значимость СНГ будет только возрастать», — сказал он.

«Максимально широкий мандат Содружества позволяет обсуждать практически любые вопросы: от политики, экономики до безопасности, культуры, образования», — отметил Лавров.

Россия, по словам главы МИД РФ, совместно с партнерами работает над тем, чтобы не допустить проседания тех механизмов сотрудничества, которые в рамках СНГ показали свою высокую практическую отдачу. «Это касается прежде всего договора о зоне свободной торговли, транспортно-логистической инфраструктуры, повышения уровня использования национальных валют во взаиморасчетах», — указал Лавров.