«Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любой нейтральной (то есть не редактируемой им и его спонсорами) площадке. По любой теме, какую он захочет поднять (кроме моей личной жизни)», — написал бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) в своем телеграм-канале.

Поводом для вызова на дебаты стала, по словам Стрелкова, утренняя передача Соловьева. В ней ведущий, назвав Гиркина «представителем псевдопатриотичной колонны», заявил, что тот «с пафосом» поехал воевать, а потом «обосрался и вернулся». Соловьев порекомендовал Стрелкову «записаться к вагнерам».

Стрелков назвал «единственным условием» дебатов прямой эфир и запись «нейтральными операторами». «Если же Владимир Рудольфович (известный своей нищетой) не способен организовать дебаты по причине нехватки ресурсов, то (при наличии его согласия) я организую площадку сам», — заявил он.

В начале декабря Стрелков заявил, что вернулся с войны в Украине. «Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках [Минобороны] именуют некими „боевиками”) не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому», — написал он.

17 ноября суд в Нидерландах приговорил Стрелкова и еще двух фигурантов дела о крушении рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.