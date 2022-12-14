Венгрия заключила с Катаром политическое соглашение о начале коммерческих переговоров о поставках газа из этой арабской страны. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в Дохе со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Мы заключили политическое соглашение, в соответствии с которым Катар готов начать переговоры с венгерскими компаниями» о расширении поставок сжиженного природного газа на европейский рынок, который потом будет поступать в Венгрию, сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр отметил, что Венгрия могла бы получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии.

«Конечно, здесь потребуется заключение соглашения между компаниями», — уточнил глава МИД, подтвердив заинтересованность Венгрии в диверсификации поставок энергоносителей.

«В любом случае речь идет о том, что мы хотели бы получать большее количество природного газа с какого-нибудь терминала на юге или юго-востоке Европы», — сказал Сийярто.

«Если Хорватия, как и обещала, расширит мощности своего терминала на острове Крк, который уже используется Венгрией, то появится реальная возможность того, что газ из Катара начнет поступать в Венгрию в ближайшие три года», — отметил глава МИД.