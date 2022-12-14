Франция предоставит Украине оборудование для восстановления энергетического сектора в сумме 415 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Глава Минэнерго Герман Галущенко принял участие в дискуссионной панели в рамках состоявшегося в Париже Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины.

Он подчеркнул важность солидарности европейских стран по защите гражданского населения Украины от энергетической агрессии России.

«Из-за постоянных российских атак наши потребности растут еженедельно. В приоритете – высоковольтное оборудование, но есть потребность и в другой технике и запчастях для проведения ремонта сетей.

Поддержка оборудованием на сумму 415 млн. евро, которое Франция предоставит Украине, в значительной степени поможет восстановлению украинского энергосектора», – отметил министр.

По его словам, также существует потребность в газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, которые помогут обеспечить стабильную работу энергосистемы.