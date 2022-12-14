Встреча глав России, Азербайджана и Армении еще не согласована. Однако она может произойти в ходе неформального предновогоднего саммита СНГ, где главы стран смогут переговорить хотя бы «на полях», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча глав России, Азербайджана и Армении еще не согласована. Однако она может произойти в ходе неформального предновогоднего саммита СНГ, где главы стран смогут переговорить хотя бы «на полях», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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