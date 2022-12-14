Папа Римский Франциск в среду по завершении коллективной аудиенции призвал верующих скромно встретить Рождество и отправить сэкономленные деньги украинцам.

«Хорошо отмечать праздники. Но давайте немного сократим расходы. Давайте более скромно отметим Рождество с более скромными подарками и отправим то, что сэкономим, украинскому народу, который в этом нуждается», — сказал Франциск.

Понтифик неоднократно говорил о том, что Ватикан делает все для поиска решения конфликта на Украине.