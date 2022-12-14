30 октября 2021 года правительство Азербайджана заключило с британской компанией Anglo Asian Mining контракт на разработку нескольких новых рудных участков, в том числе месторождений Гызылбулаг и Демирли, расположенных в Карабахском экономическом районе Азербайджана. После заключения контракта в компании заявили, что «правительство Азербайджана приложит все усилия для предоставления физического доступа к контрактным участкам Гызылбулаг и Демирли».

Спустя два с лишним месяца, 11 января этого года Кремль назначил генерала Андрея Волкова новым командующим миротворческим контингентом РФ в зоне его временного размещения в том самом Карабахском экономическом районе Азербайджана. Тогда этому назначению не было придано большого значения. Ну, не Мурадов, так Авдеев. Не Авдеев, так Кособоков. Не Кособоков, так Волков. Нам-то какая разница — всё равно ведь покидать им Карабах в 2025 году.

А уже 1 сентября о своем переезде сюда неожиданно объявил российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян. О чем, президент РФ Владимир Путин, естественно, «ничего не слышал» (заработался, наверное, намаялся).

С 10 по 14 ноября из Карабаха в Армению ежедневно отправлялись колонны КАМАЗов, груженных рудой, добываемой в месторождениях Гюльятаг, а также Гызылбулаг и Демирли. Разумеется, это были далеко не первые рейсы с подобным грузом. Но именно недавно было решено представить публике видеодоказательства этих автоколонн. Хищническое разграбление азербайджанских недр происходило как до 44-дневной войны, так и после. И у него не могло не быть своей «протекции». Или, говоря народным языком, «крыши».

В связи с засылкой Москвой в короткие (после заключения Азербайджаном упомянутого контракта) сроки в этот регион как инвестора Рубена Варданяна, так и его силового «крышевателя» Андрея Волкова, невольно напрашивается параллель между данной схемой и теми, что имеют место в Сирии, Ливии, Судане, Центрально-Африканской Республике, Чаде — то есть, в регионах, где в обмен на военную помощь в противостоянии с повстанцами, соседями или просто конкурентами в их борьбе за передел территорий, российские ценители симфоний великого Рихарда Вагнера получали от своих «клиентов у власти» концессии на разработку национальных недр. Иной раз, и вовсе за бесценок. Почти за «бусы». Такой вот своеобразный бартер: одна сторона расплачивалась за протекцию нефтеносными участками, месторождениями редкоземельных металлов, алмазов, дорогих минералов, а другая сторона — беспощадной силой в отношении любого, кто бросит вызов власти клиента — местного царя, вождя племени или просто авторитетного людоеда.

Учитывая то, как ревностно оберегает российский миротворческий контингент в Карабахе незаконно эксплуатируемые азербайджанские рудники, вкупе с поступающими оперативными сообщениями об «интересе», который имеет генерал Андрей Волков в мутных делишках Рубена Варданяна, не остается никаких сомнений в том, что нити этого тандема ведут в «белокаменную», «злaтоглавую» и «многобашенную». Где, собственно, и сидят главные боссы, чемоданчик для которых не должен быть с каждым визитом всё тоньше и тоньше…

И тогда уже возникает другой вопрос: а кого мы впустили на нашу суверенную территорию — РМК или ЧВК в обличии РМК? Вы, друзья, либо прекращайте это дело, либо 25-й год настанет чуточку раньше. И для этого, по крайней мере, у азербайджанской стороны имеется уже предостаточно оснований.

Зухраб Дадашов