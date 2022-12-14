Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что инициатива Еврокомиссии касательно проведения некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки среди глав МИД ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию с трибуналом Боррель охарактеризовал на недавнем заседании в Брюсселе.

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью в Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам….», — сказал глава дипломатии ЕС.

По словам Борреля, данный вопрос обсуждался 12 декабря.

«Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа», — пояснил Боррель во время встречи.

В свою очередь не исключил, что в будущем планируется принять какие-либо меры по ситуации с Украиной, однако конкретных шагов не называется.