Производственное объединение «Азеригаз» ответило на утверждения в армянских СМИ относительно отключения газа, поставляемого на временно подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана.

В информации «Азеригаз» говорится, что Азербайджан не имеет никакого отношения к отключению газа на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.

«Согласно распространяемой информации, на этот раз азербайджанская сторона якобы приостановила подачу голубого топлива на территорию, где временного размещены российские миротворцы. Несомненно, это служит для того, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и направить международное общественное мнение в неправильное русло. ПО «Азеригаз» заявляет, что Азербайджан не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Так, подача газа на территорию, где временно размещены российские миротворцы, осуществляется Арменией, и указанные территории не интегрированы в систему газоснабжения нашей страны», — говорится в сообщении.

В информации также отмечено, что в ближайшие дни на участке газопровода, проходящем по территориям, контролируемым Азербайджаном, будет проведена соответствующая техническая диагностика:

«Как известно, в настоящее время в связи с холодными погодными условиями в других горных и предгорных районах Азербайджана происходят сбои в работе газопроводов. В целом проведение технической диагностики рассматривается как один из шагов, рассчитанных для обеспечения устойчивой и безопасной подачи газа».