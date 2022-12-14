Отклонив предложение президента Владимира Путина вступить в тройственный «газовый союз» с участием России, власти Узбекистана решили увеличить импорт природного газа из Туркменистана.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана, дополнительный контракт будет действовать три зимних месяца и обеспечит республике 1,5 млрд кубометров газа сверх объемов, что уже закупаются в соседней стране.

Сейчас Туркменистан качает в Узбекистан 15 млн кубометров в сутки, а после подписания контракта Ташкент будет получать 20 млн кубов. Это позволит покрыть дефицит газа без обращения к «Газпрому». Соглашение было подписано по итогам встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с главой администрации президента Узбекистана Сардаром Умурзаковым в Ашхабаде 12 декабря.

7 декабря министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что республика не намерена вступать в «газовый союз», который Путин предложил создать центральноазиатским республикам бывшего СССР, чтобы качать больше российского газа на китайский рынок.

«Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — подчеркнул министр, добавив, что покупать топливо в России и другой стране Узбекистан будет лишь при выгодных ценах и условиях контракта.

Казахстан, как уже писал Minval, также отверг предложение Путина спустя несколько дней после того, как президент Касым-Жомарт Токаев вернулся из Москвы, где был с официальным визитом. Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков, заявил 30 ноября замглавы МИД республики Роман Василенко.